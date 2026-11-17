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Samsung может вернуть механическую диафрагму в камеры Galaxy S28 Pro и Galaxy S28 Ultra. Новые флагманы, ожидаемые в 2028 году, предположительно получат систему, которую компания не использовала со времён Galaxy S10. Это позволит менять количество света, попадающего на сенсор, не полагаясь только на программную обработку.

О возможном возвращении технологии сообщил инсайдер Yogesh Brar. По его данным, Samsung рассматривает её для двух старших моделей линейки Galaxy S28. Ближайшее поколение Galaxy S27, как ожидается, останется без переменной диафрагмы.

Раньше Samsung уже применяла такую конструкцию в Galaxy S9 и Galaxy S10. Камера переключалась между двумя значениями — f/1.5 и f/2.4: первое пропускало больше света при съёмке в темноте, второе помогало при ярком освещении. Начиная с Galaxy S20 компания отказалась от механической регулировки.

Возвращение технологии может стать ответом на конкурентов, однако у неё есть и недостатки. Механизм увеличивает стоимость и толщину камерного блока, а выигрыш в качестве снимков не всегда оправдывает усложнение конструкции. Именно эти ограничения, по предварительным сведениям, помешали Samsung внедрить переменную диафрагму раньше.

Источник: gsmarena