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Китайская Xiaomi, вероятно, готовит продолжение линейки крупноформатных смартфонов Max. Новинка может получить аккумулятор ёмкостью свыше 8000 мА·ч и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Если утечка подтвердится, устройство станет наследником Xiaomi 17 Max, который выделялся прежде всего большим экраном и батареей повышенной ёмкости.

О разработке сообщил инсайдер Digital Chat Station. По его данным, неназванный производитель дорабатывает флагман с большим дисплеем, увеличенным основным сенсором камеры и аккумулятором, ёмкость которого начинается с 8000 мА·ч. Также упоминается лаконичный дизайн. Название Xiaomi 18 Max пока не подтверждено самим инсайдером: эту модель предполагают китайские профильные издания.

Ориентиром для сравнения служит Xiaomi 17 Max, вышедший в Китае в мае 2026 года. Он получил 6,9-дюймовый экран, аккумулятор на 8000 мА·ч, основную камеру Leica на 200 Мп и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Если преемник действительно получит батарею большей ёмкости, Xiaomi увеличит и без того внушительный запас энергии. Точная цифра пока неизвестна.

Ожидается, что новый смартфон перейдёт на Snapdragon 8 Elite Gen 6. Возможное появление 200-мегапиксельной перископической камеры также обсуждается в утечках, но подтверждений этому нет. Обычный Xiaomi 18, по предварительным данным, выйдет в Китае в декабре 2026 года, тогда как версия Max может задержаться до 2027-го. Xiaomi пока не объявляла ни саму модель, ни сроки её выпуска.

Источник: weibo