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Volkswagen вывел на рынок новый T-Roc R с двигателем мощностью 333 л. с., но самое интересное в его силовой установке — электрический компрессор. Впервые для спортивных моделей подразделения Volkswagen R применена 48-вольтовая система Mild Hybrid, которая помогает турбированному двигателю быстрее набирать тягу на низких оборотах.

Под капотом установлен двухлитровый бензиновый двигатель EA888 evo5 мощностью 245 кВт (333 л. с.) и крутящим моментом 420 Н·м. Электрический компрессор получает питание от 48-вольтовой сети и заранее создаёт давление наддува, уменьшая задержку отклика турбокомпрессора. В результате кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Двигатель работает с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и полным приводом 4MOTION. Система R-Performance Torque Vectoring распределяет тягу не только между передней и задней осями, но и между задними колёсами. В оснащение также входят адаптивная подвеска DCC, прогрессивное рулевое управление и тормозная система с 18-дюймовыми механизмами. Для автомобиля предусмотрены режимы Race, Special с настройками для Северной петли Нюрбургринга и Drift для закрытых трасс.

Предварительные продажи Volkswagen T-Roc R в Германии начались 19 ноября 2026 года. Стоимость начинается от 59 995 евро. Заявленный расход топлива составляет 7,9-8,3 л на 100 км, выбросы CO₂ — 181-190 г/км. По заявлению Volkswagen, это самый мощный кроссовер марки на европейском рынке.

Источник: volkswagen-newsroom