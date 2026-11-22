Европейский космический аппарат Hera приступил к исследованию двойной системы астероидов Дидим и Диморфос, где в сентябре 2022 года NASA провело первый успешный эксперимент по изменению движения небесного тела искусственным ударом. Теперь учёным предстоит выяснить, что именно произошло с астероидом после столкновения и почему результат оказался значительно сильнее первоначальных прогнозов.

Тогда американский зонд DART массой 580 кг врезался в Диморфос на скорости около 6,1 км/с. Удар сократил время обращения астероида вокруг более крупного Дидима примерно на 33 минуты с погрешностью около минуты. Это стало первым подтверждённым случаем целенаправленного изменения движения небесного тела с помощью космического аппарата.

При этом учёные пока не знают, во что превратился Диморфос после удара. По оценкам ESA, столкновение выбросило с его поверхности около 16 млн кг пыли, обломков и камней — примерно 0,5% предполагаемой массы астероида. Остаётся выяснить, образовался ли на месте столкновения крупный кратер или удар настолько сильно изменил внутреннюю структуру, что небесное тело фактически изменило форму. Ответ зависит в том числе от прочности материала астероида и его крайне слабой гравитации.

Сейчас Hera работает на расстоянии примерно 25-30 км от пары астероидов и собирает первые научные данные. Следующий этап предусматривает более близкие наблюдения, а два небольших спутника CubeSat должны подойти к объектам ещё ближе. Подробные изображения Дидима и Диморфоса ESA планирует обнародовать 25 ноября. Результаты миссии помогут понять, насколько предсказуемо работает метод кинетического удара и можно ли использовать его для защиты Земли от потенциально опасных астероидов.

Источник: scitechdaily