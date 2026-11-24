Apple может отказаться от привычного оформления камеры в доступном iPhone. Будущий iPhone 18e оснастят выступающим почти квадратным блоком размером 28 x 35 мм, хотя внутри по-прежнему будет находиться только один основной объектив. Об этом свидетельствуют CAD-чертежи устройства, которые изучило издание Engadget.

Новый модуль объединит основную камеру, светодиодную вспышку и микрофон. Это заметное изменение по сравнению с iPhone 17e: у нынешней модели объектив лишь немного выступает над задней панелью, а вспышка и микрофон размещены отдельно. По форме решение напоминает блок камеры планшета M5 iPad Pro, хотя дополнительного объектива смартфон, судя по утечке, не получит.

Интересно, что аналогичное оформление не приписывают базовому iPhone 18. В тех же CAD-файлах фигурируют его более тонкий выступающий модуль камеры и обновлённая конструкция iPhone Air 2, которому, напротив, прочат второй объектив. Получается, что бюджетная модель может получить наиболее необычное оформление задней панели среди этих трёх устройств.

При этом речь пока не о подтверждённом дизайне. Engadget не опубликовало сами чертежи, а сведения поступили от анонимного источника, знакомого с цепочками поставок Apple. По этой причине нельзя исключать, что компания изменит конструкцию до выхода смартфона. Ожидается, что iPhone 18e представят весной 2027 года.

Источник: engadget