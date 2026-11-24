Motorola готовит базовый складной Razr 2027 с характеристиками, которые раньше отличали более дорогие версии Ultra. Смартфон может получить внешний экран диагональю 4 дюйма с частотой 120 Гц. Это заметное обновление по сравнению с нынешними 3,6 дюйма и одновременно шаг к сокращению разницы между обычной и старшей моделями.

Увеличится и основной дисплей: при диагонали 6,9 дюйма он будет поддерживать частоту 144 Гц вместо 120 Гц. Аккумулятор вырастет до 5000 мА·ч, а мощность проводной зарядки — с 30 до 45 Вт. За производительность, согласно утечке, ответит MediaTek Dimensity 7550X. Также ожидаются 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

При этом смартфон станет тяжелее: масса увеличится на 7 г, до 195 г. Среди других ожидаемых характеристик — две камеры разрешением 50 Мп и защита от воды и пыли по стандарту IP49. Презентация Motorola Razr 2027 может состояться в январе 2027 года, однако производитель пока не подтвердил ни характеристики, ни дату выхода.

Источник: androidheadlines