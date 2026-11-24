Вместо привычного цветового фильтра RGB следующая беззеркальная камера Fujifilm X-T6 может получить сенсор с дополнительными белыми субпикселями. Такая конструкция способна повысить светочувствительность, уменьшить шумы при съёмке в темноте и расширить динамический диапазон. Если утечка подтвердится, Fujifilm впервые применит эту технологию в своей фотокамере.

По сведениям FujiRumors, X-T6 оснастят 40-мегапиксельной матрицей APS-C с новым цветовым фильтром RGBW. В отличие от традиционной схемы RGB, он использует не только красные, зелёные и синие, но и белые субпиксели. Последние позволяют собирать больше света, что теоретически должно улучшить качество снимков при недостаточном освещении. При этом пока неизвестно, разработала ли Fujifilm собственную разновидность RGBW-фильтра на основе X-Trans или выбрала классическую схему расположения субпикселей.

У технологии есть и потенциальные недостатки. RGBW-сенсоры пока редко встречаются в системных фотокамерах, а их поведение не всегда оказывается беспроблемным. Например, Sony ранее пришлось переделывать некоторые матрицы с RGBW на обычную RGB-схему из-за обнаруженных ограничений. Поэтому реальные преимущества решения Fujifilm можно будет оценить только после независимых тестов.

Ожидается, что X-T6 также получит процессор X-Processor 6, улучшенную систему автофокусировки с распознаванием объектов при помощи ИИ и немного увеличенный аккумулятор NP-W255. Официальная презентация пока не состоялась: Fujifilm подтвердила проведение X Summit на 2 декабря 2026 года. Именно там может дебютировать преемница X-T5.

Источник: fujirumors