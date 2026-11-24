В OnePlus Nord 7 обнаружилось неожиданное противоречие ещё до официального анонса. Новая утечка приписывает смартфону процессор MediaTek Dimensity 8500 и экран с частотой 144 Гц, хотя ранее преемнику Nord 6 обещали Snapdragon 8 Gen 6, камеру на 200 Мп и аккумулятор примерно на 10 000 мА·ч. Теперь появились основания сомневаться, какой именно аппарат OnePlus готовит для международного рынка.

По данным инсайдера Абхишека Ядава, Nord 7 также получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 80 Вт. В его сообщении фигурирует и вертикальная RGB-подсветка, встроенная в блок камер. Её назначение пока неизвестно: она может служить индикатором уведомлений, зарядки или использоваться в игровых режимах.

Особенно интересно сравнение с нынешним Nord 6. Он оснащён Snapdragon 8s Gen 4 и AMOLED-дисплеем с частотой 165 Гц, сохранив те же 9000 мА·ч и зарядку на 80 Вт. Если новая информация верна, следующее поколение уступит предшественнику по частоте обновления экрана, а смена процессора на Dimensity 8500 не выглядит очевидным шагом вперёд.

Дополнительную путаницу создают прежние сообщения о переименовании китайского OnePlus Turbo 7 в Nord 7 для индийского рынка. Именно этому аппарату приписывали Snapdragon 8 Gen 6, основную камеру на 200 Мп и батарею около 10 000 мА·ч. Возможно, утечка описывает другую модель или OnePlus изменила планы, но пока компания не подтвердила ни название устройства, ни его характеристики.

Источник: gizmochina