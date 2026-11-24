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Компания Noble Audio анонсировала проводные внутриканальные мониторные наушники Paladin стоимостью 3500 долларов США. Модель, впервые продемонстрированная на выставке CanJam Dallas, построена по гибридной трехкомпонентной схеме с двенадцатью излучателями в каждом корпусе: восемью арматурными, двумя излучателями костной проводимости от компании Sonion и двумя планарными излучателями, согласованными многополосным пассивным кроссовером.

Заявленный частотный диапазон наушников составляет от 12 Гц до 45 кГц при импедансе 21 Ом и чувствительности 117 дБ/мВт (измерено на частоте 1 кГц). Корпуса модели выполнены из полимерной смолы с серебристым покрытием, стилизованным под кольчугу, а звуководы оснащены встроенными фильтрами из нержавеющей стали для защиты от ушной серы.

В комплект поставки входит съемный кабель плетения Litz Type 4S длиной 1,3 метра с трехмерным экранированием, изготовленный из комбинации серебра, меди и сплавов. Провод оснащен двухконтактными разъемами 0,78 мм со стороны наушников и балансным штекером 4,4 мм для подключения к портативным плеерам, ЦАП и усилителям, а также дополняется кожаным чехлом и набором амбушюр. Начало поставок Noble Audio Paladin запланировано на начало декабря 2026 года.

Источник: majorhifi