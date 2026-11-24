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Немецкий производитель студийного оборудования HEDD Audio представил открытые динамические наушники HEDDphone DX. Модель стала вторым устройством бренда с электродинамическим излучателем после выхода модели D1 в конце 2025 года. В конструкции используется 50-миллиметровый длинноходный излучатель с мембраной из тонкослойного углеродного волокна (TPCD) и нижним порогом воспроизводимых частот 20 Гц.

Оголовье наушников разработано совместно с компанией Capra Audio и оснащено эластичной лентой из неопрена для распределения нагрузки. В комплект поставки входят жесткий футляр для переноски и восьмижильный плетеный балансный кабель из монокристаллической бескислородной меди (OCC) длиной 2,2 метра с переходником на разъем 6,35 мм (TRS).

Наушники уже поступили в продажу по цене 999 фунтов стерлингов или 1199 евро. Кроме того, 7 декабря 2026 года компания выпустит сменное оголовье для владельцев модели HEDDphone D1 стоимостью 84 фунта стерлингов (99 евро). Модифицированная версия наушников D1 с обновленным оголовьем и уменьшенной на 30 граммов массой выйдет на рынок 21 января 2027 года по цене 699 фунтов стерлингов (799 евро).

Источник: soundonsound