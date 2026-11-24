На рубеже XXI и XXII веков количество молний, достигающих поверхности Земли, может увеличиться на 76-140% по сравнению с периодом 1995-2014 годов. Такой прогноз озвучили авторы исследования, использовавшие модель машинного обучения и сценарий высоких выбросов парниковых газов.

Важно отметить, что научная работа посвящена не всем атмосферным разрядам, а только молниям типа «облако — земля». Ученые из Технического университета Мюнхена объединили данные наземных наблюдений с шестью метеорологическими показателями: температурой воздуха, осадками, солнечной радиацией, влажностью, атмосферным давлением и скоростью ветра. На их основе обучили алгоритм XGBoost, который оценивал плотность разрядов на суше с пространственным разрешением 0,5 градуса.

Затем модель применили к климатическим расчётам двух глобальных моделей — MPI-ESM1-2-HR и UKESM1-0-LL. При сценарии SSP3-7.0, предполагающем высокие выбросы, к концу столетия обе модели показали заметный рост частоты наземных молний. Диапазон 76-140% отражает различия между расчётами. В абсолютных значениях прибавка наиболее велика в тропиках, тогда как относительно нынешнего уровня сильнее всего разряды могут участиться в высоких широтах. В отдельных северных районах их плотность способна более чем удвоиться.

Механизм связан с условиями образования гроз. Для них необходимы влага, неустойчивый воздух и восходящие потоки. Потепление меняет температурный режим и содержание влаги в атмосфере, влияя на конвекцию и развитие грозовых облаков. Однако связь между глобальным потеплением и частотой молний сложнее, чем простая зависимость от температуры: результат зависит от облачной микрофизики и особенностей атмосферной циркуляции.

Авторы отмечают и географическую неопределённость прогноза. Наиболее значительные расхождения расчётов обнаружились в тропиках, особенно в районе Амазонии и Новой Гвинеи. Кроме того, речь идёт о модельной оценке для суши, а не о гарантированном увеличении всех типов молний по всей планете.

Другие исследования также подчёркивают, что прогнозы пока сильно зависят от выбранного способа моделирования. Обзор 19 методов, опубликованный в ноябре 2026 года в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, показал широкий разброс оценок: от снижения глобальной частоты молний на 11% до роста на 44% на каждый градус потепления. Поэтому диапазон 76-140% следует рассматривать как результат конкретной модели при определённом сценарии выбросов, а не как единый научный прогноз.

Источник: wiley.com