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Российский энергетический гигант «Газпромнефть» официально закрепил за собой права на технологию создания экологичного биотоплива для авиационной и морской отраслей. Особенность разработки — радикальное снижение углеродного следа. В качестве исходного материала инженеры предлагают задействовать ресурсы, которые традиционно отправляются на утилизацию: отработанное кулинарное масло с кухонь ресторанов, побочные животные жиры и талловое масло, получаемое в процессе переработки древесины.

Технологический процесс позволяет извлекать из этих органических остатков биокомпоненты. По своим физико-химическим и эксплуатационным характеристикам получаемое горючее не уступает классическому авиакеросину, однако превосходит его по экологическим показателям. Особое место в технологии занимает проект первой в стране мобильной установки для синтеза такого топлива. Ее можно развернуть в местах скопления сырья, например, на территории крупных агрокомплексов или пищевых производств, что исключает затраты на транспортировку отходов.

Инженерные решения прошли первичную апробацию на базе Центра промышленных инноваций «Газпромнефти» в Санкт-Петербурге. На текущем этапе компания приступает к серьезному тестированию. Совместно со специалистами ГосНИИ гражданской авиации (ГА) запланирован цикл лабораторных и квалификационных испытаний российского образца SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Цель — подтвердить полное соответствие экологичного горючего строгим стандартам традиционного топлива для допуска его в баки гражданских лайнеров. Согласно внутренним оценкам компании, массовое внедрение такого горючего способно уменьшить эмиссию парниковых газов в авиации на 80 процентов.

Актуальность разработки продиктована глобальными экологическими нормами. С 2027 года вступают в силу жесткие требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Согласно им, перевозчики, выполняющие международные рейсы, будут обязаны либо использовать устойчивое авиационное топливо, либо применять иные дорогостоящие инструменты компенсации углеродных выбросов.

Источник: Первый технический