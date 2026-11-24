Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Creative анонсировала настольную акустическую систему BlasterX B5. Новинка выполнена в форм-факторе вытянутой звуковой панели и оснащена четырьмя излучателями: двумя высокочастотными динамиками диаметром 40 мм и двумя низкочастотными на 58 мм. Суммарная пиковая мощность системы заявлена на уровне 40 Вт.

Устройство поддерживает беспроводное подключение по протоколу Bluetooth 6.0. За обработку звука отвечает отдельный DSP-чип, а для настройки доступно четыре фирменных предустановки эквалайзера. Встроенный аккумулятор емкостью 18,5 Вт·ч обеспечивает, по словам производителя, до 10 часов автономной работы.

Для управления предусмотрены физический регулятор и сенсорная панель, которая также оснащена динамической RGB-подсветкой. Помимо этого, в корпус встроен микрофон с функцией шумоподавления, что позволяет использовать колонку для голосовых вызовов или конференций.

На китайском рынке Creative BlasterX B5 оценили в 368 юаней (~$55).

Источник: IT Home