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Компания AOOSTAR анонсировала компактный рабочий компьютер WORK H255 на базе процессора AMD Ryzen 7 H 255. Устройство заключено в черный корпус из алюминиевого сплава, обработанный на станке с ЧПУ. За охлаждение отвечает система с испарительной камерой и турбиной на подшипниках FDB. По заявлению производителя, уровень энергопотребления чипа может достигать 70 Вт. Оперативная память LPDDR5 объемом 24 ГБ распаяна непосредственно на плате.

Корпус имеет размеры 130 на 150 на 55 мм и весит около 660 граммов. Внутри предусмотрено три слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 x4 для установки накопителей. За беспроводную связь отвечает модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3.

Для подключения периферии на передней панели доступны два порта USB-A со скоростью 10 Гбит/с, полнофункциональный USB-C на 40 Гбит/с и разъем для наушников. Сзади расположены еще один USB-C 40 Гбит/с, два сетевых порта 2.5GbE, видеовыходы HDMI и DisplayPort, а также два порта USB-A с разной скоростью. Отдельно на боку выведен порт OCuLink с выделенной пропускной способностью PCIe Gen4 x4.

На китайском рынке базовая версия мини-ПК без накопителей оценена в 3099 юаней (~$465). Модификация с твердотельным накопителем на 512 ГБ обойдется в 3999 юаней (~$600), а за версию с 1 ТБ просят 4599 юаней (~$690).

Источник: IT Home