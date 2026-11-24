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Австрийская компания Pro-Ject представила проигрыватель Ö1 Edition, в котором стабильность вращения пластинки обеспечивает отдельный DC/AC-генератор. Он формирует собственное переменное напряжение для синхронного двигателя, изолируя его от колебаний бытовой электросети. Модель создана совместно с австрийской культурной радиостанцией Ö1, входящей в состав ORF, и получила ярко-красный корпус.

В конструкции используется литой алюминиевый диск массой 1,7 кг с демпфирующим кольцом из термопластичного эластомера (TPE). Он прошёл прецизионную балансировку, а дополнительное демпфирование снижает нежелательные резонансы и колебания скорости. По данным производителя, коэффициент детонации составляет +-0,16% при 33 об/мин и +-0,14% при 45 об/мин. Отдельная особенность диска — немагнитная конструкция, позволяющая устанавливать звукосниматели с подвижной катушкой (MC).

Проигрыватель оснащён 8,6-дюймовым алюминиевым тонармом и предварительно настроенным MM-звукоснимателем Pick it MM EVO с выходным напряжением 7 мВ. Предусмотрено электронное переключение скоростей 33 и 45 об/мин, привод осуществляется ремнём. Устройство весит 5,3 кг, его размеры составляют 415 x 113 x 320 мм. Pro-Ject собирает проигрыватели вручную в Европе.

Ö1 Edition поступит к избранным партнёрам производителя в декабре 2026 года. На официальном сайте Pro-Ject указана цена 599 евро с учётом НДС. Это специальная версия проигрывателя, посвящённая радиостанции Ö1, которая с 1967 года вещает программы о классической музыке, джазе, литературе и науке.

Источник: hypebeast