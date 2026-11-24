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Nike представила Ovolo 2.0 — необычные женские кроссовки, в которых задняя часть подошвы словно отделена от остальной конструкции. Вместо привычной массивной пятки дизайнеры сделали приподнятую опору с открытым пространством под ней. В результате обувь напоминает одновременно спортивные кроссовки и туфли на каблуке.

Новая модель развивает дизайн оригинальных Nike Ovolo, появившихся примерно в 2004-2005 годах. При этом в оформлении заметно влияние Nike Shox R4: от этой модели позаимствованы отдельные элементы силуэта, форма язычка и характерные угловатые очертания верхней части. Однако знаменитых амортизирующих колонн Shox здесь нет. Nike использовала другую конструкцию пятки, которая, по замыслу разработчиков, должна передавать похожее ощущение упругости при ходьбе.

Первая представленная версия получила название Black/Stealth. Верх выполнен из чёрной кожи с перфорацией в области носка — деталью, сохранившейся от оригинальных Ovolo. Логотип Swoosh теперь не выделяется отдельной накладкой, а выдавлен непосредственно на кожаной поверхности. Переработанная подошва выглядит более массивной и выразительной, чем у предшественницы.

Источник: yankodesign