Выпущенные несколько лет назад Samsung Galaxy Watch неожиданно получили возможность перейти с Tizen на Wear OS. Независимый разработчик под псевдонимом Depth118 подготовил неофициальную прошивку для оригинальных часов Galaxy Watch (SM-R800), поддержка которых со стороны Samsung прекратилась ещё в 2023 году.

В основе проекта лежит Wear OS 3.5, взятая из прошивки первых Google Pixel Watch. Это не новая версия One UI Watch и не официальное обновление Samsung, а самостоятельный перенос операционной системы на аппаратную платформу часов. Разработчику уже удалось запустить сенсорный экран, физические кнопки и вращающийся безель. Также работают подключение к смартфону, уведомления, измерение пульса и подсчёт шагов. Заявлена даже возможность вызывать голосового помощника Gemini.

Однако проект пока находится на ранней стадии. Разработчик ещё не проверил прошивку на нескольких экземплярах часов, поэтому стабильность и совместимость не гарантированы. Есть и более серьёзный нюанс: установка заменяет оригинальный загрузчик Samsung. Владельцам придётся отказаться от штатной Tizen ради Wear OS 3.5, которая сама по себе уже не является актуальной версией платформы.

Источник: sammobile