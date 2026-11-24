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Серийное производство обновлённого УАЗ «Патриот» (в версии «Патриот Х») стартовало на Ульяновском автозаводе. Старт продаж запланирован на 2027 год — об этом сообщили в пресс-службе компании «Соллерс», которая владеет предприятием.

Главные технические изменения коснулись линейки двигателей и трансмиссии. В гамме появилась дизельная версия с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 136 л. с. (его разработала компания JAC) — он работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Бензиновая модификация сохранит привычный 2,7-литровый атмосферный двигатель на 150 л. с., но тоже получит ту же 6-ступенчатую «механику». Во всех версиях останется подключаемый полный привод, а управлять им теперь будет электромеханическая раздаточная коробка с селектором-шайбой на центральной консоли — привычный рычаг убрали.

Снаружи внедорожник заметно обновили: у него LED-оптика, другая решётка радиатора и обновленные колесные диски. В салоне — мультируль с утолщённым ободом, экран мультимедиа на 9″, однозонный климат-контроль, USB-порты (включая USB-C) и двухуровневый подогрев передних кресел. Дополнительно на модель установили улучшенный комплекс активной безопасности.

Источник: Российская газета