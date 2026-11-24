Распознаванием лиц у ос занимается особая группа нейронов, выяснили американские биологи. Работа учёных из Корнеллского университета и Университета Уэйк-Форест опубликована в журнале Cell. Нейроны найдены у северной бумажной осы Polistes fuscatus и по характеру работы похожи на «клетки лиц» у человека и других приматов.

Осы этого вида обитают на востоке США и называются бумажными из-за гнезд: их делают из пережеванной древесины, а готовая постройка напоминает серую бумагу. Лицо каждой самки украшает собственный рисунок, который служит аналогом отпечатка пальца. Каждую весну до пяти сестер вместе закладывают гнездо. Опознавая друг друга, они определяют, кто в группе главный.

Европейская бумажная оса Автор: Сид Мосделл из Новой Зеландии Источник: commons.wikimedia.org

Исследователи записывали сигналы нейронов через тонкие электроды, введенные в мозг, пока осам показывали изображения. Лица сородичей анфас резко активировали клетки в одном участке мозга. Профиль осы, а также мухи и пчелы нейроны не возбуждали. Когда лица совмещали с другими телами, реакция сохранялась, хотя лицо занимало мало места на картинке.

Выяснилось и разделение труда между клетками: часть нейронов откликается на пятна в одной области лица, часть — на рисунок в другой. Вместе эти сигналы позволяют отличить одну осу от другой.

Размеры мозга различаются кардинально: у приматов он насчитывает миллиарды клеток, у осы — около миллиона. Кроме того, у насекомых фасеточные глаза, состоящие из тысяч отдельных линз. По словам Майкла Шихана, старшего автора исследования, два разных мозга независимо пришли к одному решению. У людей нарушение работы такой системы вызывает прозопагнозию, при которой человек не узнает в лицо даже знакомых.

Первые данные о способности ос узнавать лица лаборатория получила в 2011 году: насекомые быстрее проходили лабиринт, ориентируясь на лица сородичей, чем на простые фигуры. Вид Polistes metricus с почти одинаковыми лицами этого не умел. Дальше ученые планируют сравнить Polistes fuscatus с близкими видами без такой способности, чтобы изучить, как в ходе эволюции появляются новые способы обработки информации.

Источник: hi-tech