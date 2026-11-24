Вместо привычного складного корпуса — круглый диск, в котором пять рабочих инструментов вращаются вокруг одной оси. Франсиско Молина из Invento Design разработал мультитул GEO, позволяющий выбирать нужную функцию одной рукой. Все пять инструментов открываются через одно отверстие в корпусе, а для выбора достаточно повернуть наружные рычаги.

Диаметр устройства составляет всего 53,5 мм. В набор вошли нож для вскрытия упаковок, открывалка для бутылок, скребок, плоская отвёртка и резак для бечёвки. Выбранный инструмент удерживает скользящий фиксатор. Есть и нейтральное положение, при котором рабочие кромки спрятаны и не мешают при переноске.

Рабочие элементы изготовлены из нержавеющей стали, корпусные крышки — из алюминия или титана. При этом GEO не пытается заменить полноценный набор инструментов: плоская отвёртка ограничена одним типом наконечника, а компактная конструкция не рассчитана на работы, требующие длинного рычага или сменных насадок. Его задача — объединить несколько часто используемых функций в небольшом устройстве, которое можно держать под рукой.

Источник: kickstarter