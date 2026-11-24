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Jetour вышел на рынок с необычной для электрического кроссовера комбинацией: угловатый кузов внедорожника, дорожный просвет 200 мм и возможность преодолевать брод глубиной до полуметра. Модель TX (Tourer) стала первым полностью электрическим автомобилем марки Chery. В Китае новинка поступила в продажу с ценником от 89 900 юаней, а самая дорогая полноприводная версия стоит 125 900 юаней.

Интереснее всего выглядит разница между двумя силовыми установками. Заднеприводный вариант развивает 268 л. с. и проезжает до 550 км по циклу CLTC. Полноприводный TX с двумя электромоторами выдаёт уже 369 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, но запас хода падает до 510 км. Обе версии используют литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 65 кВт·ч.

Внедорожные возможности подкреплены углами въезда и съезда 21 и 26 градусов, а система XWD предлагает семь основных режимов движения с дополнительными настройками. При этом Jetour не стал делать салон аскетичным: здесь установлены центральный экран на 15,6 дюйма, цифровая приборная панель и передовые комплексы помощи водителю Falcon 500+. Старшие исполнения поддерживают навигационное движение по трассам и городским улицам, автоматическую и дистанционную парковку.

Источник: carnewschina