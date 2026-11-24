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В куске бирманского янтаря (бурмита) обнаружен новый вид сухопутной улитки, получивший название Archaeospirostoma flinti. Возраст находки оценивается примерно в 99 миллионов лет. Видовое имя присвоено в честь Кита Флинта — вокалиста британской группы The Prodigy, скончавшегося в 2019 году.

Эталонный образец вида Archaeospirostoma flinti в сравнении с фотографией вокалиста The Prodigy Кита Флинта (1969-2019), культовая прическа которого напомнила биологам очертания этого организма. Автор: Páll-Gergely et al. Источник: phys.org

Необычное название отражает особенность строения раковины: её поверхность покрыта волосковидными выростами, которые, по словам авторов описания, напомнили им характерную причёску музыканта. Исследование выполнено при участии специалистов из Центра сельскохозяйственных исследований HUN-REN, Университета имени Иштвана Сечени, Университета имени Этвеша Лоранда (ELTE), Венгерского музея естественной истории, Сегедского университета и Китайской академии наук. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.

Раковина новой улитки имеет низкий завиток и округлую форму при взгляде сверху. Волосковидные образования являются частью наружного белкового слоя — периостракума. В отличие от ранее известных «волосатых» видов из бурмита, у нового вида эти элементы собраны в плоские «кисточки» одинаковой длины. Для изучения образца применялась микрокомпьютерная томография, выполненная в Сегедском университете; метод позволил создать трёхмерную цифровую модель, не повреждая хрупкий янтарь.

Крупный план «волосков» Archaeospirostoma flinti. Автор: Páll-Gergely et al Источник: phys.org

Помимо волосков, исследователи описали коническую крышечку (оперкулум), которой улитка могла закрывать устье раковины. Строение крышечки сближает новый вид с современным родом Spirostoma, что стало основанием для выделения отдельного рода Archaeospirostoma. Вид отнесён к семейству Cyclophoridae. Это девятый представитель семейства, найденный в бирманском янтаре; у семи из них также имеются волосковидные структуры.

Бирманский янтарь возрастом около 99 миллионов лет (меловой период) сохраняет организмы в трёхмерном виде, включая мягкие ткани, что делает его одним из ключевых источников информации о биоразнообразии мезозоя. Описание нового вида расширяет представления о разнообразии наземных моллюсков середины мелового периода.

Источник: ecologicamontenegrina.org