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Компания Weltool выпустила дальнобойный светодиодный фонарь F7. По заявлению производителя, максимальная яркость новинки достигает 2930 люмен, а дальность луча составляет 1507 метров при пиковой силе света 568 000 кандел. Устройство рассчитано на использование в сложных погодных условиях, поисковых операциях и профессиональной среде.

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава методом ЧПУ с твердоанодированным покрытием. Оптический блок включает алюминиевый рефлектор, закаленное стекло с просветляющим покрытием и стальное фиксирующее кольцо. Питание обеспечивает один литий-ионный аккумулятор типоразмера 26650. Встроенный порт USB-C позволяет заряжать его без извлечения из корпуса. Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP67, а также устойчивость к падению с высоты одного метра.

Пользователю доступно пять уровней яркости, включая максимальный режим, а также стробоскоп для подачи аварийных сигналов. В режиме полной мощности срабатывает защита от перегрева. Для предотвращения случайного включения при транспортировке предусмотрена электронная блокировка кнопки. Индикатор на корпусе подскажет уровень заряда аккумулятора.

Длина фонаря составляет 194 мм при диаметре головной части 70 мм. Вес вместе с батареей равен 538,5 грамма. На европейском рынке за Weltool F7 просят 186,10 евро.

Источник: FlashlightGo