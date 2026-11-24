Люди с высоким уровнем открытости новому опыту— те, кто стремится к новым впечатлениям и проявляет любознательность, — статистически чаще остаются без романтического партнера, причем среди женщин эта закономерность выражена сильнее, чем среди мужчин. К такому выводу пришли авторы двух исследований под руководством профессора Еврейского университета в Иерусалиме Эльякима Кислева. Результаты двух научных работ, опубликованных в Journal of Personality и Cross-Cultural Research, показывают, что статус отношений связан с устойчивыми чертами характера, а удовлетворенность одинокой жизнью зависит от свободы и общественных установок.

В первом исследовании Эльяким Кислев совместно с Менелаосом Апостолу из Университета Никосии и Ставросом Анагностопулосом проанализировал 14 ежегодных волн немецкого лонгитюдного опроса «Pairfam», охватывающего более 12 тысяч человек с 2008 года. Анализ показал, что статус отношений связан прежде всего со стабильными свойствами личности, а не с их временными колебаниями. Каждый дополнительный балл по пятибалльной шкале открытости опыту — черты, отражающей любознательность и тягу к новизне, — соответствовал росту вероятности остаться без пары на 61% у женщин и на 24% у мужчин.

Обратная связь зафиксирована для экстраверсии, добросовестности и доброжелательности. Дополнительный балл добросовестности снижал вероятность жизни без пары на 27%, доброжелательности — примерно на 8%. Экстраверсия сильнее проявлялась у мужчин: минус 42% вероятности против 32% у женщин. Повышенный нейротизм коррелировал с отсутствием пары только у мужчин. Среди черт «Темной триады» психопатия повышала шансы остаться без партнера на 28% у обоих полов, а макиавеллизм снижал их на 24%. Проявления нарциссизма различались по полу: самопрезентация чаще ассоциировалась с одиночеством у женщин, а соперничество — у мужчин.

Вторая работа Кислева охватила 5017 одиноких взрослых в возрасте от 30 лет из США, Великобритании, Японии, Испании и Мексики. Во всех пяти странах высокая оценка свободы и независимости сопровождалась большей удовлетворенностью жизнью. Напротив, «синглизм» — стереотипы и давление общества с требованием найти пару — снижал удовлетворенность статусом одинокого человека в каждой стране, хотя самым сильным фактором общего благополучия стал доход домохозяйства. Авторы подчеркивают, что оба исследования отражают корреляции, а не прямые причины, и черты характера не предопределяют личную жизнь

Источник: wiley.com