Около 2000 лет назад в канадской Арктике началось расширение древнего ледникового щита, который когда-то покрывал большую часть Северной Америки. Учёные утверждают, что это могло означать начало следующего ледникового периода. Однако к 1960 году процесс развернулся в противоположную сторону: летнее потепление стало растапливать больше льда, чем успевало накапливаться за зиму.

К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством специалистов Колумбийского университета. Они изучили ледяную шапку Барнса на острове Баффинова Земля — последний сохранившийся фрагмент гигантского Лаврентийского ледникового щита. Когда-то он простирался от Северного Ледовитого океана до Иллинойса, а толщина льда в отдельных местах превышала 3 км. Нынешний остаток занимает территорию примерно с американский штат Делавэр.

Ключ к разгадке обнаружился под ледником. Там сохранились растения, которые росли тысячи лет назад, до того как их накрыл наступающий лёд. Учёные определили возраст растительных остатков с помощью радиоуглеродного анализа и восстановили движение ледниковой границы. Выяснилось, что примерно 3600 лет назад ледяной массив достиг минимальных размеров, а около 2000 лет назад снова начал расширяться. По интерпретации авторов, именно тогда стартовало новое оледенение. Для восстановления прежних континентальных размеров леднику потребовалось бы около 30 000 лет.

Но естественный климатический цикл прервался раньше. К 1960 году ледяная шапка Барнса достигла максимального положения в ходе этого нового расширения, после чего антропогенное летнее потепление вызвало сокращение ледника. По прогнозам, в ближайшие несколько столетий он может исчезнуть полностью. Это будет означать потерю последнего остатка Лаврентийского щита, который мог служить отправной точкой для формирования будущих ледников.

Источник: sciencedaily