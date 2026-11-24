Пианино PLIAVO с 84 клавишами компактно складывается до размеров небольшой книги и весит всего около килограмма. Инженеры разработали конструкцию из семи взаимосвязанных секций: клавиатура длиной 113 сантиметров превращается в блок всего 16 сантиметров. Благодаря этому инструменту с семью октавами можно легко уместить в рюкзак и носить с собой вместо громоздкого синтезатора.

В линейке две модели: PLIAVO 60 с 60 клавишами и PLIAVO 84 с 84. Они весят 708 и 853 г соответственно. При этом создатели отказались от привычной для компактных инструментов гибкой силиконовой клавиатуры. Здесь установлены жёсткие клавиши шириной 22 мм с ходом 3 мм. Но есть компромисс: они не имеют молоточкового механизма и не реагируют на силу нажатия, поэтому музыкант не сможет менять громкость звучания нажатием.

PLIAVO работает без подключения к компьютеру и смартфону. В памяти находятся 128 тембров и 128 ритмических рисунков, есть метроном, разъём для наушников и отдельная беспроводная колонка. Встроенный аккумулятор обеспечивает до пяти часов работы, а полная зарядка через USB-C занимает около полутора часов. Для подключения к музыкальным программам предусмотрены USB MIDI и Bluetooth 5.1 BLE MIDI.

Проект уже собрал на Kickstarter более $200 000 при первоначальной цели $3000. Стартовая цена PLIAVO 60 составляет $99, а старшей PLIAVO 84 — $129. Первые поставки намечены на февраль 2027 года. Однако до серийного выпуска ещё далеко: разработчики продолжают работать над звучанием и отделкой, а сам проект пока остаётся краудфандинговым.

Источник: kickstarter