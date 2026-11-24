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В новом складном смартфоне Huawei Mate X8 применили необычную конструкцию шарнира с магнитной системой выравнивания дисплея. Производитель утверждает, что она повышает ровность внутреннего экрана на 90%, а перепад высоты в области сгиба может составлять всего 15 микрон. Разработка направлена на решение одной из главных проблем складных смартфонов — заметной складки посередине дисплея.

В конструкции используется магнитный композит толщиной 0,1 мм и многослойная пластина из авиационной стали. Её жёсткость при изгибе, по данным Huawei, увеличилась на 140%. После деформации материал восстанавливает 99,9% первоначальной формы. Для заполнения технологических зазоров применили слой толщиной всего 5 микрон.

Инженеры также изменили покрытие внутреннего дисплея. Девятислойная антибликовая структура снижает отражение света до 0,9%, что должно улучшить читаемость изображения при ярком освещении. Сам экран имеет диагональ 8,2 дюйма, разрешение 2424 x 2340 пикселей и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Заявленные показатели пока остаются результатами испытаний производителя, а не независимой оценкой долговечности. Насколько хорошо магнитный механизм сохранит геометрию экрана после тысяч циклов складывания, покажет только длительная эксплуатация.

Источник: phonearena