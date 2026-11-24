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Компания Muse предлагает аудиосистему M-65 DBT, которая позволяет слушать музыку с компакт-дисков, USB-накопителей, смартфонов и радиостанций. Устройство рассчитано на тех, кто не хочет ограничиваться беспроводным воспроизведением и предпочитает иметь несколько источников звука в одном корпусе.

Система поддерживает обычные CD, CD-R/RW и MP3-диски. Для радио предусмотрены FM и цифровой стандарт DAB/DAB+, а память рассчитана на 40 станций: по 20 для каждого диапазона. Смартфон или ноутбук можно подключить по Bluetooth 5.0, а для воспроизведения MP3 с флешки предусмотрен USB 2.0.

Акустическая система оснащена двумя каналами заявленной мощностью 20 Вт каждый. На корпусе установлен цветной TFT-дисплей диагональю 2,8 дюйма. Для настройки звучания доступны режимы Classic, Jazz, Rock и Pop. Дополнительно предусмотрены вход AUX 3,5 мм и два разъёма RCA для подключения внешней аппаратуры.

M-65 DBT также может работать как часы с двумя будильниками, таймером сна и функцией повтора сигнала. Музыку можно включать с помощью комплектного пульта дистанционного управления. Корпус размером 380 x 64 x 186 мм весит 1,7 кг, а сама система допускает настенное крепление. В комплект входят подставка, антенна и адаптер питания.

Источник: muse-europe