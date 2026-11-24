Роботизированный подводный аппарат обнаружил на склонах Марианской впадины необычные вулканические породы, которые могут оказаться следами извержения на глубине более 6 км. Такая находка ставит перед геологами сложную задачу: давление океана на этой глубине должно препятствовать взрывным процессам, характерным для вулканов на поверхности Земли.

Исследование провела международная научная команда под руководством геолога Роберта Стерна. В конце 2024 года аппарат Jason/Medea выполнил семь погружений вдоль примерно 300-километрового участка возле впадины Челленджера. На глубине 6148 метров учёные обнаружили тонкие плоские пласты вулканических пород. Их структура и характерные следы быстрого охлаждения указывают на пирокластические отложения — материал, образующийся при вулканических извержениях. Это самые глубоководные подобные отложения из известных на сегодняшний день.

Загадка заключается в условиях, при которых сформировались эти породы. На глубине более 6 км давление воды многократно превышает атмосферное и мешает газам, содержащимся в магме, расширяться. Именно такое расширение обычно вызывает мощные взрывные извержения. Поэтому обнаруженные породы могут свидетельствовать о ранее неизвестном типе подводной вулканической активности, при котором процессы протекают иначе, чем на суше. Исследователи предполагают, что в этом могли участвовать сверхкритические флюиды, однако точный механизм пока не установлен.

При этом учёные ещё не обнаружили сами вулканические жерла, из которых вышел материал. Аппарат Jason/Medea способен погружаться максимум на 6500 метров, тогда как глубина впадины Челленджера приближается к 11 000 метров. Продолжение исследований потребует техники, способной работать на ещё больших глубинах. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science 23 ноября 2026 года.

Источник: iflscience