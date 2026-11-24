Исследователи из Колумбийской школы климата (Columbia Climate School) и Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти обнаружили геологические доказательства того, что на нашей планете уже запустился естественный процесс нового оледенения, однако антропогенное глобальное потепление остановило его в самом начале. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.

Объектом изучения стал ледниковый купол Барнс (Barnes Ice Cap) на острове Баффинова Земля в Канадской Арктике. Это последний сохранившийся фрагмент гигантского Лаврентийского ледникового щита, который в пик последнего оледенения покрывал большую часть Канады и севера США.

Обычно наступающие ледники скользят по поверхности и стирают все следы прежнего ландшафта. Однако купол Барнс примёрз к коренной породе и при расширении не сдирал почву, а буквально консервировал под собой тундровую растительность. Когда с 1960-х годов ледник начал таять и отступать, эти древние растения оказались на поверхности.

Радиоуглеродный анализ помог геохимикам под руководством Николаса Янга и Йорга Шефера восстановить хронологию событий:

Около 3000-3600 лет назад Лаврентийский щит сократился до своих минимальных размеров за всю эпоху голоцена.

Лаврентийский щит сократился до своих минимальных размеров за всю эпоху голоцена. Примерно 2000 лет назад климат в Арктике остыл настолько, что ледниковый купол снова начал расти и захватывать новые территории. По оценке авторов работы, это и было фактическим началом следующего ледникового периода.

климат в Арктике остыл настолько, что ледниковый купол снова начал расти и захватывать новые территории. По оценке авторов работы, это и было фактическим началом следующего ледникового периода. В 1960-х годах процесс внезапно развернулся вспять: летние температуры выросли настолько, что купол Барнс стал терять больше льда летом, чем накапливать зимой.

По словам Николаса Янга, формирование полноценного континентального щита заняло бы около 30 тысяч лет, но естественный цикл оказался прерван на старте. Климатические модели показывают, что при текущих темпах потепления купол Барнс может полностью исчезнуть в течение ближайших нескольких столетий. Это означает, что будущие оледенения — если концентрация парниковых газов когда-либо снизится достаточно для их запуска — лишатся своей главной исторической «точки опоры» в Северной Америке, существовавшей миллионы лет.

Источник: sciencedaily