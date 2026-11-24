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Управление программы пилотируемых космических полётов Китая (CMSA) официально представило экипаж миссии «Шэньчжоу-24». Впервые в истории китайской космонавтики на национальную орбитальную станцию «Тяньгун» отправится иностранный специалист — гражданин Пакистана Мухаммад Зишан Али.

Запуск пилотируемого корабля ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» запланирован с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая на 25 ноября в 08:18 по пекинскому времени (03:18 по Москве).

В состав экспедиции вошли три человека:

Тан Хунбо — командир экипажа. Ветеран миссий «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17», который станет первым космонавтом, побывавшим на станции «Тяньгун» трижды.

— командир экипажа. Ветеран миссий «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17», который станет первым космонавтом, побывавшим на станции «Тяньгун» трижды. У И — бортинженер из третьего набора китайских астронавтов, для которого этот полёт станет дебютным.

— бортинженер из третьего набора китайских астронавтов, для которого этот полёт станет дебютным. Мухаммад Зишан Али — специалист по полезной нагрузке из Пакистана, прошедший многоступенчатый отбор и подготовку в Китае по межправительственному соглашению 2025 года.

В отличие от китайских коллег, чья стандартная вахта на орбите длится шесть месяцев, пакистанский астронавт совершит краткосрочную экспедицию продолжительностью около недели. После завершения совместной программы он вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с частью предыдущего экипажа. При этом один из участников миссии «Шэньчжоу-23» останется на борту «Тяньгуна» до конца экспедиции «Шэньчжоу-24», установив национальный рекорд непрерывного пребывания в космосе — целый год.

Всего за время работы экипажа на станции планируется провести около 90 научных экспериментов и технологических испытаний в области космической медицины, материаловедения, физики жидкостей в микрогравитации и фундаментальной физики.

Для Пакистана этот полёт станет первым в истории выходом гражданина страны на орбиту — таким образом Исламабад опережает Индию, первый пилотируемый запуск которой по программе «Гаганьян» ожидается не ранее второго квартала 2027 года. Для Пекина же миссия открывает этап полноценной международной кооперации на базе собственной орбитальной станции на фоне приближающегося завершения эксплуатации МКС к 2030 году.

Источник: space.com