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Microsoft добавила в Windows 11 поддержку стереозвука с частотой 48 кГц при одновременной работе микрофона Bluetooth-гарнитуры. Это устраняет одно из давних ограничений беспроводных наушников: раньше при запуске голосового чата качество воспроизведения часто снижалось из-за перехода в монофонический режим.

Новая возможность появилась в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26340.10032, выпущенной 20 ноября 2026 года. Она поддерживает двухканальный звук с разрядностью 16 бит и частотой 48 кГц. Microsoft отдельно указывает на пользу нововведения для игровых голосовых чатов, обычных звонков, голосового ввода и общения с Copilot Chat.

Функция работает с устройствами Bluetooth LE Audio, которые поддерживают Super Wideband Stereo и воспроизведение звука на частоте 48 кГц. Одной надписи Bluetooth LE в характеристиках компьютера недостаточно: необходимы совместимые Bluetooth-модуль, аудиокодек и драйверы производителя. Обычные гарнитуры с Bluetooth Classic новую возможность не поддерживают. Если хотя бы одно из подключённых устройств не соответствует требованиям, Windows по-прежнему переключит звук в моно при включении микрофона.

Чтобы активировать функцию, необходимо включить параметр «Использовать LE Audio, если доступно» в настройках Bluetooth, а затем выбрать стереоформат 48 кГц в разделе параметров вывода звука при активном микрофоне. Microsoft распространяет нововведение постепенно среди участников программы Windows Insider. Когда оно появится в стабильной версии Windows 11, пока не сообщается.

Источник: microsoft