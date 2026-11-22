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Vivo может перенести одну из самых необычных возможностей своих дорогих камерофонов в более доступный сегмент. Будущий S70 Pro, судя по утечке фотографий и спецификации, сможет использовать внешний телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм. Пока такие аксессуары поддерживают только смартфоны флагманской серии X.

Речь идёт не просто об очередном увеличении цифрового зума. Внешняя оптика расширяет возможности съёмки удалённых объектов, позволяя смартфону работать с дополнительным телеобъективом. Если совместимость подтвердится, S70 Pro станет первой моделью среднего класса Vivo с поддержкой фирменного телеконвертера. Именно эта возможность может оказаться главным отличием новинки от конкурентов.

Остальные характеристики тоже выглядят серьёзно. Смартфону приписывают основную камеру на 200 Мп, телеобъектив Sony LYT-610 на 64 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп. За работу устройства будет отвечать Snapdragon 8s Gen 4, а плоский OLED-экран диагональю 6,59 дюйма — поддерживать разрешение 1,5K.

Есть и другая заявка на внимание покупателей: аккумулятор ёмкостью более 7000 мА·ч с зарядкой мощностью около 90 Вт. Также упоминаются металлическая рамка и защита IP69. В Китае устройство ожидается под названием S70 Pro, а на международном рынке оно может появиться как Vivo V90 Pro. Производитель пока не подтвердил ни сам смартфон, ни перечисленные характеристики.

Источник: gsmarena