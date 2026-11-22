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Divoom выпустила настольную акустическую систему Astrotoo, внешне напоминающую компактный ретрокомпьютер. Вместо привычного корпуса с решёткой динамика устройство получило квадратный цветной экран, три физические клавиши, джойстик и отдельную кнопку возврата. При этом внутри находится 20-ваттный динамик, рассчитанный прежде всего на прослушивание музыки непосредственно за рабочим столом.

Экран диагональю 3,95 дюйма имеет разрешение 480 x 480 пикселей. Он показывает пиксельную графику, анимацию, часы, фотографии и информацию о воспроизводимой музыке. После отключения аудио Astrotoo не превращается в обычную выключенную колонку: дисплей продолжает работать как небольшой информационный экран или цифровая фоторамка. Менять оформление и загружать собственные изображения можно через приложение Divoom.

Управлять воспроизведением и переключать функции позволяют физические клавиши и джойстик. Для подключения предусмотрены Bluetooth 6.0 и Wi-Fi, а музыку можно воспроизводить непосредственно с карты microSD. Габариты корпуса составляют 106 x 108 x 135 мм, масса — 640 г. Встроенный аккумулятор обеспечивает до шести часов автономной работы, а зарядка через USB-C занимает около 3,5 часа. Это скорее мобильность в пределах рабочего места, чем возможность пользоваться колонкой весь день без розетки.

В США Divoom оценивает Astrotoo в 199,99 доллара. Устройство выпускается в белом, розовом и зелёном цветах. Основная идея модели — объединить настольную акустику, небольшой информационный дисплей и элементы управления в корпусе, стилизованном под компьютерную технику прошлых десятилетий. Однако шестичасовая автономность остаётся заметным ограничением для тех, кто рассчитывает использовать её вдали от зарядного устройства.

Источник: divoom