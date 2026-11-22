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Образ универсального EDC-фонаря довольно популярен на краудфандинг площадках. Стартап из Гонконга qoi-ecl представил свой вариант фонаря на каждый день с УФ светодиодом и зеленым лазером для режима бесконтактной указки. Модель QOi X1 выдает до 1000 люмен светового потока по основному белому свету (3 уровня яркости), управляется поворотным переключателем и кнопкой и имеет на борту зарядку с герметичным портом Type-C.

Автор: MAN YOU QI TECHNOLOGY CO., LIMITED Источник: www.kickstarter.com

Габариты алюминиевого корпуса 130 x 32 x 17 мм, масса 126 г. Защита от влаги по стандарту IPX4. Для контроля уровня заряда имеется дисплей. Для крепления используется хвостовой магнит, клипса (однопозиционная) и темляк.

Стоимость фонаря (для спонсоров проекта на kickstarter.com) начинается от 49 долларов США. Две расцветки на выбор. Отправка по всему миру намечена на март 2027 года.

Автор: MAN YOU QI TECHNOLOGY CO., LIMITED Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com