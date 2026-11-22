Космическая история пополнилась новым достижением: разделяемый аппарат BepiColombo официально закрепился на орбите Меркурия. Это событие поставило точку в сложнейшем межпланетном путешествии, длившемся более восьми лет. Теперь BepiColombo — лишь второй искусственный спутник в истории, сумевший закрепиться у самой горячей планеты нашей системы; первенство здесь принадлежит зонду NASA MESSENGER.

По ландшафту Меркурий напоминает Луну Автор: Лаборатория прикладной физики Источник: commons.wikimedia.org

Путешествие началось осенью 2018 года как результат объединения усилий Европейского космического агентства (ESA) и японского агентства JAXA. За время странствий аппарат покрыл дистанцию порядка 10 млрд км. Главная трудность заключалась в гравитационном колодце Солнца: любая ошибка в расчетах привела бы к тому, что станция просто врезалась бы в светило или пролетела мимо цели. Чтобы погасить колоссальную скорость, инженеры применили сложнейшую баллистическую схему. Аппарат совершил девять гравитационных манёвров: один раз использовал притяжение Земли, дважды облетел Венеру и шесть раз «оттолкнулся» от самого Меркурия. Эти гравитационные рогатки позволили сэкономить сотни килограммов топлива.

На данный момент миссия представляет собой единый комплекс из двух аппаратов. Европейский орбитальный модуль MPO (Mercury Planetary Orbiter) предназначен для картографирования поверхности, изучения геологии и химического состава грунта. Японский партнер, Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), будет анализировать магнитное поле и то, как планета взаимодействует с потоками солнечного ветра. Физическое разделение этих модулей намечено на 9-10 декабря. После расстыковки каждый аппарат займет свою уникальную рабочую орбиту. Выход европейского MPO на финальную круговую траекторию ожидается к марту 2027 года, а полноценный сбор научных данных начнется в апреле 2027 года.

Существенный вклад в успех миссии внесла российская наука. На борту европейского модуля MPO установлен прибор МГНС — гамма- и нейтронный спектрометр, разработанный в Институте космических исследований РАН. Задача этого устройства — определить, из каких элементов состоит грунт Меркурия. Особое внимание уделяется полярным областям. Поскольку ось планеты почти не наклонена, дно глубоких кратеров у полюсов никогда не видит Солнца. Именно там, в вечной тени, приборы MESSENGER ранее зафиксировали признаки водяного льда. МГНС поможет подтвердить наличие воды и других летучих соединений в этих «холодных ловушках».

Источник: Взгляд