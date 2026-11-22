В осадочных породах Сычуаньской котловины на юго-западе Китая обнаружен повторяющийся ритм: сила древних штормов менялась примерно раз в 405 000 лет. Исследование провёл геолог Шуюань Ши с коллегами из Китайского научно-исследовательского института разведки и разработки нефти. Изученные слои образовались на дне древнего тропического моря около 500 млн лет назад.

Штормы оставляют след на дне водоёмов. Сильные волны и течения поднимают песок, ил и грязь, переносят их и откладывают новыми пластами. Со временем пласты уплотняются и становятся горной породой. Геологи называют такие отложения темпеститами (от латинского tempestas, «буря»). Признаки шторма в них сохраняются сотни миллионов лет. Главная сложность заключается не в распознавании такого слоя, а в установлении порядка, в котором эти слои образовались.

Чтобы выстроить хронологию, авторы применили циклостратиграфию, метод поиска в осадках повторяющихся пластов, связанных с известными колебаниями орбиты Земли. С учётом химического состава пород удалось восстановить историю длиной около 24 млн лет. В ней выделили 59 циклов по 405 000 лет. В фазах подъёма и пика каждого цикла штормовые слои были толще, состояли из более крупных частиц и лежали плотнее. В противоположной фазе они становились тоньше и встречались реже.

Учёные связывают эту закономерность с циклами Миланковича, то есть медленными изменениями движения Земли по орбите под влиянием притяжения других планет. Орбита не является окружностью, а степень её отклонения от круга называется эксцентриситетом. Один из циклов эксцентриситета, обусловленный главным образом Венерой и Юпитером, длится около 405 000 лет. Общее количество солнечного света за год при этом почти не меняется, зато меняется его распределение по сезонам. В сочетании с прецессией, медленным смещением оси вращения Земли, это могло усиливать прогрев тропических океанов в теплом кембрийском периоде (около 540-485 млн лет назад) и создавать условия для более мощных штормов.

Авторы подчёркивают, что связь пока не установлена окончательно. На результаты могли повлиять уровень моря, поступление осадков и сохранность пород. Неизвестно и то, проявляется ли этот цикл в современном климате, который заметно отличается от кембрийского. Тем не менее метод открывает путь к реконструкции климата прошлого по следам штормов.

Источник: sciencealert