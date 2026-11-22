Компания Xiaomi представила смартфон бюджетного уровня Redmi R80 5G. Как и другие представители серии R, модель предназначена для розничных магазинов, где выбор за покупателя часто делают консультанты. По характеристикам новинка полностью идентична прошлогоднему аппарату Redmi 15R. Xiaomi лишь незначительно изменила дизайн, а также придумала новые расцветки.

Смартфон построен на базе бюджетного процессора Mediatek Dimensity 6300, который дополняют аж шесть конфигураций памяти: 4/128, 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 и 12/256. В качестве экрана используется 6,9″ IPS-матрица с разрешением 1600x720, частотой обновления 120 Гц и устаревшим каплевидным вырезом. Сзади установлена камера на 13 МП, а спереди — на 5 МП. Питается модель от батареи на 6000 мА*ч и заряжается от 33-ваттного адаптера. Из прочих функций заявлены Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4. А вот NFC в новинку решили не добавлять.

В Китае цена Redmi R80 5G начинается с 1899 юаней или примерно $285/23500 рублей. Для сравнения, предыдущий Redmi 15R с тем же количеством памяти стоил всего 1099 юаней или $165/13500 рублей. Причины столь сильного удорожания неизвестны.

Источник: Helpix