Geely вывела на немецкий рынок гибридный Monjaro EM-i, который по стартовой цене заметно обходит Volkswagen Tayron и Skoda Kodiaq. Китайский кроссовер оценили от 3,61 млн рублей в пересчёте по курсу ЦБ, тогда как за немецкий Volkswagen просят эквивалент 5,02 млн рублей. Разница достигает 1,4 млн рублей — серьёзный аргумент в сегменте семейных SUV.

Но дело не только в цене. Monjaro EM-i получил подключаемую гибридную установку с двумя вариантами мощности: 273 и 334 л.с. В полноприводном исполнении Pro+ и Ultra два электромотора работают вместе с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Суммарная отдача достигает 246 кВт (334 л.с.), а крутящий момент — 667 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 секунды. Батарея ёмкостью 29,8 кВт·ч обеспечивает до 116 км электрического пробега по циклу WLTP. На быстрой зарядной станции аккумулятор можно пополнить с 30 до 80% примерно за 15 минут.

Всего Geely предлагает четыре комплектации. Переднеприводные Pro и Max с батареей 18,4 кВт·ч развивают 273 л.с. и проезжают до 82 км без бензина. Их цены составляют примерно 3,61 и 3,79 млн рублей. Полноприводные Pro+ и Ultra стоят около 3,97 и 4,15 млн рублей. Заявленный общий запас хода переднеприводной версии достигает 922 км. При длине кузова 4800 мм кроссовер предлагает пятиместный салон и багажник объёмом 633 литра. Для сравнения, у европейских соперников этот показатель достигает 705-745 литров.

В Германии стартовая цена Skoda Kodiaq iV составляет около 4,49 млн рублей, а Volkswagen Tayron eHybrid — 5,02 млн рублей. При этом обе модели предлагают гибридные установки мощностью 204 л.с. против максимальных 334 л.с. у Geely. Впрочем, сравнение не означает автоматической победы китайского кроссовера: европейские модели вместительнее по багажнику, а Kodiaq и Tayron могут предлагаться с семиместным салоном. Monjaro EM-i поступил в продажу в Германии с гарантией на автомобиль и высоковольтную батарею до восьми лет или 200 тысяч километров

Источник: geelyautoukmedia