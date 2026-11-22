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Французская компания Muse выпустила защищённую строительную радиостанцию M-968 BTY с акустической мощностью 40 Вт. Устройство рассчитано на работу в условиях стройплощадок и на открытом воздухе: корпус выдерживает падения с высоты до одного метра, а защита IP64 предохраняет электронику от пыли и водяных брызг. Модель выполнена в чёрно-жёлтой расцветке. Красная версия получила обозначение M-968 BTR.

За звук отвечают динамическая система с двумя пассивными мембранами, усиливающими басы. Радиостанция принимает FM-станции и сохраняет до 30 частот, поддерживает Bluetooth 5.0 и NFC для быстрого сопряжения со смартфоном. Предусмотрены AUX-вход, USB-C для зарядки внешних устройств и функция громкой связи. На корпусе также размещён закрывающийся отсек для хранения небольших личных вещей.

Встроенный литий-ионный аккумулятор имеет ёмкость 2400 мА·ч при напряжении 7,4 В. Питание возможно и от электросети через съёмный кабель, который наматывается на боковую часть корпуса. Размеры устройства составляют 250 x 225 x 284 мм, масса — 3,2 кг. Производитель предусмотрел поворотную антенну, дисплей, будильник и возможность объединения двух совместимых колонок в стереосистему.

При этом с автономностью в документации есть расхождение: в пресс-релизе Muse указано до 16 часов воспроизведения, тогда как англоязычная страница M-968 BTY сообщает о 12 часах. Поэтому гарантировать 16-часовую работу без уточнения условий нельзя. Согласно пресс-релизу, запуск серии состоялся в декабре 2025 года, а документ с описанием моделей производитель опубликовал в марте 2026-го.

Источник: muse-europe