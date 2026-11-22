Космическая миссия BepiColombo достигла Меркурия и 21 ноября 2026 года успешно выполнила ключевой манёвр торможения для выхода на орбиту планеты. Аппарат преодолел около 9,9 млрд км за почти восемь лет полёта. Это вторая миссия в истории, которой удалось вывести исследовательский аппарат на орбиту Меркурия после американской MESSENGER.

За время путешествия BepiColombo выполнила девять гравитационных пролётов: один возле Земли, два возле Венеры и шесть возле самого Меркурия. Такие манёвры позволили постепенно изменить скорость и траекторию аппарата, используя притяжение планет вместо расхода большого количества топлива. Приближение к Солнцу оказалось сложнее, чем может показаться: его мощная гравитация не позволяет просто направить аппарат к Меркурию и затормозить непосредственно у планеты.

В 2024 году миссия столкнулась с серьёзной технической проблемой: неисправность ограничила мощность двигателей. Первоначальный график пришлось сдвинуть почти на год. Чтобы сохранить возможность выхода на орбиту, специалисты скорректировали маршрут. Во время четвёртого пролёта 4 сентября 2024 года BepiColombo прошла всего в 165 км от поверхности Меркурия вместо предусмотренных планом 200 км. Этот манёвр помог компенсировать ограничения двигательной установки.

Пока два исследовательских аппарата остаются соединёнными. Европейский MPO займётся картографированием поверхности, изучением внутреннего строения и состава планеты, а японский Mio сосредоточится на магнитном поле, магнитосфере и взаимодействии Меркурия с солнечным ветром. 9-10 декабря 2026 года аппараты должны разделиться и перейти на самостоятельные орбиты. Полноценная научная программа начнётся в апреле 2027 года

Источник: iflscience