Apple может отказаться от дизайна MacBook Air, который используется с 2022 года, и подготовить полностью обновлённый ноутбук с OLED-дисплеем. Такой сценарий допускает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его оценке, масштабное обновление линейки возможно во второй половине 2027 года или в 2028 году.

Ближайшее обновление MacBook Air ожидается весной 2027 года. Ноутбуки с диагональю 13 и 15 дюймов должны получить процессор Apple M6, сохранив нынешний корпус и IPS-дисплей. Это будет преимущественно аппаратное обновление без серьёзных изменений конструкции. Гурман считает, что нынешний дизайн уже приближается к концу своего жизненного цикла.

Следующее поколение может получить не только переработанный корпус, но и OLED-экран вместо IPS. Такая панель обеспечит более глубокий чёрный цвет, высокую контрастность и лучшие углы обзора. Ориентиром для возможных изменений может стать обновлённый MacBook Pro, в котором Apple также пересмотрела конструкцию корпуса и оформление дисплея.

При этом выпуск OLED-версии в 2027 году пока не гарантирован. Сам Гурман обозначил более широкий период — 2027-2028 годы, не назвав окончательных сроков. Речь идёт о прогнозе журналиста, а не о подтверждённом плане Apple. Поэтому весенний MacBook Air с M6 и последующую модель с новым экраном пока следует рассматривать как два возможных этапа обновления линейки.

Источник: notebookcheck