Беспроводные наушники DUVA ONE получили обновлённую акустику Sound by Bose и систему автоматической маскировки ночных шумов. Устройство способно распознавать изменения звуковой обстановки в спальне и корректировать воспроизведение, если рядом начинает храпеть человек или за окном появляется шум транспорта. При этом разработчики уменьшили диаметр динамического излучателя на 20% по сравнению с первоначальной конструкцией.

За обнаружение посторонних звуков отвечает умный зарядный футляр, который размещается возле кровати. Он отслеживает уровень шума, освещённость, температуру и влажность воздуха. Датчики самих наушников собирают данные о состоянии спящего человека. Когда система определяет засыпание, она может постепенно уменьшить громкость музыки, а при появлении храпа усилить звуковую маскировку с учётом предполагаемой фазы сна.

Уменьшенный излучатель позволил сделать звуковой канал короче и уже. Толщина наушников в ухе составляет 9,6 мм, что должно уменьшить давление на ушную раковину при сне на боку. Производитель также изменил расположение отверстий микрофонов, чтобы они не упирались в подушку. Для настройки посадки предусмотрены сменные силиконовые насадки и фиксирующие элементы.

За звучание отвечает технология Sound by Bose с динамической настройкой эквалайзера и компрессией. По заявлению DUVA, это позволяет сохранить басы и разборчивость голоса при использовании уменьшенного излучателя. Заявленная автономность достигает 16 часов. При этом DUVA ONE нельзя считать совершенно новой моделью: систему впервые представили на выставке IFA 2026 в сентябре, а нынешнее обновление касается прежде всего акустики и конструкции излучателя.

Источник: prnewswire