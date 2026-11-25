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Компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor 35 Pro. Новинку со всех сторон оснастили интересными фишками. Главная из них — это продвинутый лазерный дальномер, который позволяет измерять расстояние с дальностью аж до 1200 метров. Помимо этого, аппарат одарили ярким «кемпинговым» фонариком, большим динамиком с заявленной громкостью 107 дБ и «улыбающимся» светодиодным индикатором, который расположился аккурат между двумя этими элементами.

По бокам от динамика расположились три камеры: главный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией, «модуль ночного видения» IMX350, а также ультраширик IMX489 с разрешением 16 МП. Спереди установлен 6,78″ IPS-экран с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 700 нит и неожиданно древним защитным стеклом Gorilla Glass 3. По разным граням разнесены такие вещи, как сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и фирменный разъём uSmart для совместимых аксессуаров (эндоскоп, микроскоп, гарнитура и так далее). Корпус по традиции защищен по сертификатам IP69K и MIL-STD-810H.

На этой иллюстрации художник, похоже, не рассчитал размер руки Автор: Ulefone Источник: www.ulefone.com

Смартфон питается от большой батареи на 11000 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку на 33 Ватт и оснащена режимом пауэрбанка. Из коммуникаций поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и eSIM. А вот основная начинка довольно простая: процессор Mediatek Helio G200, 12 ГБ оперативки LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 на 256 ГБ. Есть отдельный слот для карты памяти.

По слухам, цена Ulefone Armor 35 Pro составит $430 (35500 рублей). Фактический же ценник мы узнаем только к началу продаж.

Источник: Helpix