Футуролог Рэй Курцвейл прогнозирует, что уже к 2029 году медицина сможет продлевать ожидаемую продолжительность жизни быстрее, чем проходит календарное время. Эту концепцию называют скоростью убегания от старения (Longevity Escape Velocity). В таком сценарии человек с каждым прожитым годом будет получать не меньше, а больше оставшихся лет жизни. Однако учёные предупреждают: подтвердить подобный эффект гораздо сложнее, чем разработать очередное средство от возрастной болезни.

Механизм прогноза можно объяснить на примере 60-летнего человека. Если сегодня статистически ему осталось жить около 22 лет, то через год медицинские достижения должны увеличить этот прогноз до 23 лет. Иначе человек просто потеряет ещё один год, как это происходит при обычном старении. Причём повторять такой результат медицине придётся ежегодно, иначе говорить о достижении точки перелома нельзя.

Профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения Иллинойсского университета в Чикаго С. Джей Олшански скептически оценивает эту концепцию. Он считает, что исследования действительно способны замедлить биологическое старение и отодвинуть появление возрастных заболеваний. Но лечение одной болезни не гарантирует увеличения продолжительности жизни: человек может избежать инфаркта, но умереть от онкологического заболевания. Поэтому оценивать эффективность новых методов необходимо по общей смертности, а не по успеху в борьбе с отдельными диагнозами.

Проверить обещанное продление жизни тоже непросто. Если исследователи заявят о дополнительных 20 годах, подтвердить результат можно будет только после того, как участники эксперимента действительно проживут этот срок. Даже обнадёживающие результаты, полученные в 2029 году, не докажут, что человечество достигло «скорости убегания от старения»: для этого потребуется наблюдать за людьми десятилетиями и убедиться, что медицинские достижения продолжают опережать старение. При этом замедление возрастных изменений само по себе стало бы серьёзным прорывом, даже если бессмертие останется недостижимым.

Источник: popularmechanics