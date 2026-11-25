В шестичасовом тесте воспроизведения YouTube Galaxy Fold 8 сохранил вдвое больше заряда, чем iPhone Duo. После просмотра видео на внутренних складных дисплеях у смартфона Samsung осталось 42% батареи, тогда как устройство Apple разрядилось до 21%. Необычный результат показал сравнительный эксперимент PhoneArena: при практически одинаковой ёмкости аккумуляторов разница в энергопотреблении оказалась весьма заметной.

В Galaxy Fold 8 установлена батарея на 4800 мА·ч, а в iPhone Duo — на 4883 мА·ч. Испытания проводили при одинаковой яркости экранов и подключении к одной сети Wi-Fi. Через три часа воспроизведения видео на внутренних дисплеях Samsung сохранил 73% заряда против 64% у Apple. К шестому часу преимущество увеличилось до 21 процентного пункта.

На внешних экранах разрыв оказался меньше. Через шесть часов Galaxy Fold 8 сохранил 48% энергии, а iPhone Duo — 36%. По расчётной оценке автора эксперимента, при непрерывном просмотре видео внутренний экран Samsung обеспечил бы около 10,3 часа работы, тогда как складной смартфон Apple продержался бы примерно 7,6 часа. Это линейная экстраполяция результатов, а не фактически измеренное время до полного отключения.

Результат особенно интересен на фоне других испытаний. Например, Tom's Guide в отдельном тесте веб-сёрфинга на внутреннем дисплее получил противоположный результат: iPhone Duo продержался 13 часов 20 минут, а Galaxy Z Fold 8 — 10 часов 6 минут. Противоречия здесь нет: методики отличаются, а воспроизведение YouTube и веб-сёрфинг создают разную нагрузку. Поэтому результаты PhoneArena характеризуют прежде всего энергопотребление при просмотре видео, а не автономность смартфонов во всех сценариях.

Источник: phonearena