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Vivo готовит сразу три бюджетных смартфона с аккумуляторами на 6500 мА·ч, но одинаковая ёмкость батарей не означает одинаковых возможностей. В новой линейке Y21s, Y11s и Y05s производитель, судя по утечке характеристик, расставит довольно жёсткие границы между старшей и младшими моделями. Разница особенно заметна в скорости зарядки: 44 Вт против 15 Вт.

Все три аппарата получат 6,74-дюймовые ЖК-экраны с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Спереди установят 5-мегапиксельные камеры. Но дальше начинаются компромиссы.

Vivo Y21s 5G станет наиболее оснащённой версией. Ему приписывают процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 ГБ. Основная камера получит разрешение 50 Мп, а дополнительный сенсор — всего 0,08 Мп. Аккумулятор на 6500 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 44 Вт.

У Y11s 5G останутся тот же процессор, экран и батарея, но основную камеру упростят до 13 Мп. Конфигурация памяти составит 4/128 ГБ, а мощность зарядки упадёт до 15 Вт. То есть при одинаковой ёмкости аккумулятора восполнять запас энергии придётся заметно дольше.

Ещё дальше от старшей модели отойдёт Y05s. Вместо Dimensity 6300 он получит чип Unisoc T7225, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера будет 8-мегапиксельной, а зарядка останется 15-ваттной. Ёмкость аккумулятора при этом не изменится — те же 6500 мА·ч.

Получается любопытная стратегия: Vivo предлагает одинаково крупные батареи и плавные экраны даже в младшей модели, но экономит на производительности, камерах и зарядке. Насколько оправданной окажется такая разница в цене, пока неизвестно — стоимость и сроки выхода трёх смартфонов ещё не раскрыты.

Источник: ithome