Смартфон Clicks Communicator с физической QWERTY-клавиатурой не успеет выйти в декабре 2026 года. Запуск сборки перенесли на январь, а первые покупатели получат устройства только ближе к концу месяца. Причиной стала нехватка специальной стеклоткани для многослойной печатной платы, которую производят всего шесть независимых поставщиков в мире.

Проблема оказалась серьёзнее обычной задержки поставок компонентов. Плата Communicator имеет 12 слоёв и использует технологию трёхэтапного высокоплотного межсоединения HDI. Для сравнения, в других смартфонах с физической клавиатурой обычно применяют платы с восемью или десятью слоями. Из шести потенциальных поставщиков четыре не смогли обеспечить необходимые объёмы, поэтому Clicks несколько месяцев согласовывала поставки с оставшимися двумя.

Ситуацию осложнили перебои в международной логистике: доставка сырья через нарушенные маршруты Ближнего Востока занимает в два-три раза больше обычного. Дополнительное давление на цепочки поставок оказывает высокий спрос на компоненты со стороны производителей оборудования для искусственного интеллекта и дата-центров. Clicks рассчитывает получить необходимое сырьё в конце декабря. При этом разработка аппаратной части уже завершена, а сертификация, включая процедуры FCC, продолжается по графику.

У компании останется примерно месяц на сборку устройств до остановки китайских предприятий на празднование Нового года по лунному календарю. До перерыва Clicks рассчитывает изготовить, собрать и отправить около двух третей уже заказанных смартфонов. Остальные отправки продолжатся после возобновления работы фабрик в конце февраля. Для новых заказов, оформленных с 20 ноября, начало поставок перенесли уже на второй квартал 2027 года. Покупателям, оформившим предзаказ раньше этой даты, компания обещает бесплатно добавить проводные наушники с разъёмом 3,5 мм.

Источник: gizmochina