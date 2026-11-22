Астрофизики обнаружили «тихих убийц» звёзд: массивные светила превращаются в чёрные дыры без взрыва сверхновой
Международная группа астрофизиков под руководством специалистов из Калифорнийского технологического института (Caltech) обнаружила в данных гравитационно-волновых наблюдений признаки существования особой популяции чёрных дыр. Результаты работы, опубликованной в научном журнале Physical Review D, указывают на то, что многие массивные звёзды в конце жизненного цикла не взрываются как сверхновые, а тихо схлопываются внутрь себя, бесследно исчезая с неба.
В рамках исследования учёные под руководством Катерины Хадзииоанну и Айзека Легреда проанализировали распределение масс и скоростей вращения чёрных дыр в 257 столкновениях, зафиксированных сетью детекторов LIGO, Virgo и KAGRA за последнее десятилетие.
Статистика выявила две заметные аномалии:
- Резкий пик на отметке 10 масс Солнца. Около трёх четвертей всех зафиксированных в выборке чёрных дыр обладают массой примерно в 10 раз больше солнечной и имеют схожий узкий диапазон скоростей вращения, что указывает на их общее происхождение.
- Провал в диапазоне 12-16 солнечных масс. Сразу после этого пика наблюдается выраженный дефицит объектов с массой от 12 до 16 масс Солнца.
Классическая астрофизика предполагает, что гибель массивной звезды сопровождается яркой вспышкой сверхновой, в ходе которой значительная часть вещества светила выбрасывается в окружающее пространство, а ядро сжимается в нейтронную звезду или чёрную дыру.
Однако обнаруженный разрыв в массах подтверждает теоретическую модель так называемых «неудавшихся сверхновых» (failed supernovae):
- При определённой внутренней структуре звезды ударной волне при коллапсе ядра не хватает энергии, чтобы сбросить внешние оболочки.
- Вместо яркого взрыва вся масса светила целиком уходит под горизонт событий — звезда буквально гаснет и превращается в чёрную дыру массой около 10 солнечных масс, оставляя после себя пустой участок неба.
- Звёзды большей массы уже способны породить полноценную сверхновую, теряя при взрыве часть материи — этим и объясняется пустующий интервал между 12 и 16 массами Солнца.
Ранее астрономы наблюдали единичные случаи внезапного исчезновения звёзд-гигантов на снимках телескопа «Хаббл» (например, объект N6946-BH1), однако данные гравитационных волн впервые позволили увидеть масштаб этого явления во Вселенной.
Источник: caltech.edu
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