Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Международная группа астрофизиков под руководством специалистов из Калифорнийского технологического института (Caltech) обнаружила в данных гравитационно-волновых наблюдений признаки существования особой популяции чёрных дыр. Результаты работы, опубликованной в научном журнале Physical Review D, указывают на то, что многие массивные звёзды в конце жизненного цикла не взрываются как сверхновые, а тихо схлопываются внутрь себя, бесследно исчезая с неба.

Автор: NASA's Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittm Источник: commons.wikimedia.org

В рамках исследования учёные под руководством Катерины Хадзииоанну и Айзека Легреда проанализировали распределение масс и скоростей вращения чёрных дыр в 257 столкновениях, зафиксированных сетью детекторов LIGO, Virgo и KAGRA за последнее десятилетие.

Статистика выявила две заметные аномалии:

Резкий пик на отметке 10 масс Солнца. Около трёх четвертей всех зафиксированных в выборке чёрных дыр обладают массой примерно в 10 раз больше солнечной и имеют схожий узкий диапазон скоростей вращения, что указывает на их общее происхождение.

Около трёх четвертей всех зафиксированных в выборке чёрных дыр обладают массой примерно в 10 раз больше солнечной и имеют схожий узкий диапазон скоростей вращения, что указывает на их общее происхождение. Провал в диапазоне 12-16 солнечных масс. Сразу после этого пика наблюдается выраженный дефицит объектов с массой от 12 до 16 масс Солнца.

Классическая астрофизика предполагает, что гибель массивной звезды сопровождается яркой вспышкой сверхновой, в ходе которой значительная часть вещества светила выбрасывается в окружающее пространство, а ядро сжимается в нейтронную звезду или чёрную дыру.

Однако обнаруженный разрыв в массах подтверждает теоретическую модель так называемых «неудавшихся сверхновых» (failed supernovae):

При определённой внутренней структуре звезды ударной волне при коллапсе ядра не хватает энергии, чтобы сбросить внешние оболочки.

Вместо яркого взрыва вся масса светила целиком уходит под горизонт событий — звезда буквально гаснет и превращается в чёрную дыру массой около 10 солнечных масс, оставляя после себя пустой участок неба.

Звёзды большей массы уже способны породить полноценную сверхновую, теряя при взрыве часть материи — этим и объясняется пустующий интервал между 12 и 16 массами Солнца.

Ранее астрономы наблюдали единичные случаи внезапного исчезновения звёзд-гигантов на снимках телескопа «Хаббл» (например, объект N6946-BH1), однако данные гравитационных волн впервые позволили увидеть масштаб этого явления во Вселенной.

Источник: caltech.edu