Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) провели первый в мире успешный эксперимент по квантовой проверке местоположения без необходимости доверять удалённым устройствам. Результаты работы, опубликованные в научном журнале Nature, показывают, что законы квантовой механики и предельная скорость света позволяют физически исключить подмену координат и перехват доступа.

В современной цифровой безопасности подтвердить, что пользователь или сервер физически находится в конкретной точке пространства, крайне сложно. Навигационные сигналы легко подделать с помощью спуфинга, а сетевые адреса и цифровые сертификаты можно скопировать или перенаправить через цепочку удалённых серверов. Из-за этого посторонний злоумышленник способен выдавать себя за легитимного участника банковской операции, биржевой сделки или доступа к закрытым базам данных.

Группа физиков провела полевые испытания новой системы на полигоне в Боулдере (штат Колорадо) на дистанции 195 метров. В основе защиты лежат два фундаментальных физических ограничения:

Предел скорости света. Два доверенных контрольных узла одновременно отправляют проверяемому устройству сигналы с разных сторон. Чтобы пройти проверку, оборудование должно мгновенно обработать оба сигнала и вернуть ответ строго в расчётное окно времени. Если посторонний человек находится в другом месте, сигнал физически не успеет дойти до него и вернуться обратно без задержки — ничто во Вселенной не движется быстрее света.

Два доверенных контрольных узла одновременно отправляют проверяемому устройству сигналы с разных сторон. Чтобы пройти проверку, оборудование должно мгновенно обработать оба сигнала и вернуть ответ строго в расчётное окно времени. Если посторонний человек находится в другом месте, сигнал физически не успеет дойти до него и вернуться обратно без задержки — ничто во Вселенной не движется быстрее света. Квантовая запутанность. Чтобы злоумышленники не могли заранее перехватить данные или использовать пару сообщников на пути следования сигнала, система задействует запутанные фотоны и проводит специальный квантовый тест. Состояния частиц связаны сильнее, чем допускает классическая физика: любая попытка скопировать или подслушать сигнал неизбежно разрушает запутанность и мгновенно выдаёт вмешательство.

По словам авторов исследования, технология позволяет «привязать цифровую безопасность к физическому миру». По оценкам учёных, на внедрение подобных систем в коммерческую практику потребуется около десяти лет, но в перспективе квантовая проверка местоположения сможет защитить:

Финансовые рынки и банковские переводы — подтверждение того, что высокочастотная биржевая заявка или крупная операция отправлены строго из авторизованного дата-центра. Закрытые серверы и промышленные объекты — защиту от удалённого проникновения, при котором доступ к управлению будет физически невозможен за пределами конкретного здания или комнаты.

Источник: nist.gov